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Buradasınız : » » UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde düdük çalacak.

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UEFAdan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahyaya görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın, B Grubu'nda Dünya Kupası'na direkt katılacak takımı belirleyecek final niteliğindeki Portekiz-İsviçre maçını yöneteceği belirtildi.

Portekiz'in Lizbon kentinde yarın yapılacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacağı kaydedildi.

Halis Özkahya'nın ise Fransa ile Belarus arasında oynanacak A Grubu müsabakasında görev yapacağı paylaşıldı. Fransa'nın Saint-Denis şehrinde yarın oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan'ın üstleneceği, dördüncü hakemin ise Ali Palabıyık olacağı ifade edildi.

Etiketler: UEFA, cüneyt çakır, Halis Özkahya, fifa
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