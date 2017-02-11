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Buradasınız : » » UEFA'dan başsağlığı mesajı

UEFA'dan başsağlığı mesajı

UEFA, Angola'da 17 kişinin hayatını kaybettiği futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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UEFAdan başsağlığı mesajı

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Uige'deki stadyumda yaşanan trajik olay nedeniyle Angola Futbol Federasyonu ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrinde Santa Rita de Cassia ile Recreativo do Libolo takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişi ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

Etiketler: UEFA, Angola
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