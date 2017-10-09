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UEFA'dan 2 Türk hakeme görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından görevlendirildi.

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UEFAdan 2 Türk hakeme görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın, 9 Ekim Pazartesi günü Hırvatistan ile Çekya takımları arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. Grup maçında düdük çalacağı belirtildi.

Bu müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Arda Kardeşler olacağı duyuruldu.

Bulgaristan'da 10-16 Ekim tarihlerinde oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 11. Grup maçlarında ise hakem Halil Umut Meler ile yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev yapacağı aktarıldı.

Grupta, 10 Ekim Salı günü oynanacak Bulgaristan-Ukrayna ve 13 Ekim Cuma günü yapılacak Ukrayna-Azerbaycan müsabakalarında Halil Umut Meler'in hakem, İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yardımcı hakem, 16 Ekim Pazartesi günü oynanacak Azerbaycan-Bulgaristan karşılaşmasında ise Halil Umut Meler'in 4. hakem, İbrahim Çağlar Uyarcan'ın da yardımcı hakem olacağı ifade edildi.

Etiketler: UEFA, fifa, Halil Umut Meler, Mete Kalkavan
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