UEFA Tahkim Kurulundan Beşiktaş'a kötü haber

UEFA Tahkim Kurulu, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynanan Olympique Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilen 2 yıl içinde benzer olayların tekrar yaşanması halinde uygulanacak bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin avro para cezasına yapılan itirazı kabul etmedi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "13 Temmuz'da toplanan UEFA Tahkim Kurulu, 13 Nisan'da Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 2 yıl ertelemeli bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin avro para cezasına yapılan itirazı reddetti." denildi.

Siyah-beyazlı kulübe meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle bu cezalar verilmişti. Beşiktaş, Fransa'da oynanan maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı.