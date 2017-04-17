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Buradasınız : » » UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi ise 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları
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