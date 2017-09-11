  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.411
    EURO 4.097
  • BIST 109097.22
    ALTIN 146.327
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup maçları, yarın başlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
UEFA Şampiyonlar Liginde perde açılıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak.

Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre)

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)

13 Eylül Çarşamba:

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Porto (Portekiz) - Beşiktaş

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu finali, 26 Mayıs 2018'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Gruplar

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın, G Grubu'nda Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Leipzig takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Basel (İsviçre), Manchester United (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya), Benfica (Portekiz)

B Grubu: Celtic (İskoçya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika)

C Grubu: Roma (İtalya), Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Karabağ (Azerbaycan)

D Grubu: Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)

E Grubu: Spartak Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya), Sevilla (İspanya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Feyenoord (Hollanda), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya)

G Grubu: Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Leipzig (Almanya), Beşiktaş

H Grubu: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Tottenham (İngiltere)

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, şampiyonlar ligi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER