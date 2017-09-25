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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Liginde 2. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın saat 21.45'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)

21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)

21.45 Beşiktaş - Leipzig (Almanya)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)

27 Eylül Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)

21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)

21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi
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