UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'Ronaldo' farkı

İspanyol ekiplerinin karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, ağırladığı Atletico Madrid'i 3-0 yendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Real Madrid, aradığı golü 10. dakikada buldu. Casemiro'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Cristiano Ronaldo, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

Golden sonra iki takım da bulduğu ataklardan yararlanamayınca soyunma odasına Real Madrid, 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Atletico Madrid oyuncu değişiklikleriyle beraberliği sağlamak için hamleler yapsa da Real Madrid'de, 73. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ronaldo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Vazquez'in sağ çizgiden ceza sahasına çıkardığı topta, Portekizli yıldız meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadelede başka gol olmayınca eflatun-beyazlılar, Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Maçta üç kez topu ağlara göndererek "hat-trick" yapan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 103 gole ulaştı ve 100 golü bulunan Atletico Madrid'i geçti. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında 13 gole ulaştı ve Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'ya ait (11 gol) Avrupa kupalarının yarı finallerinde en fazla gol atma rekorunu kırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. "hat-trick"ini yapan Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı. 32 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile oynadıkları çeyrek final rövanşından sonra bu maçta da 3 gol atarak, üst üste ikinci "hat-trick"ini yaptı.

Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mayıs'ta Vicente Calderon'da oynanacak.