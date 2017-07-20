UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 10 takım bir üst tura yükseldi.

İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından APOEL, Rosenborg, Kopenhag, Sheriff, Ludogorets, Maribor, Salzburg, Celtic, Legia Varşova ve Hapoel Beer Sheva takımları tur atladı.

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) (0-1)

Rosenborg (Norveç) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) (1-1) (2-1)

Kopenhag (Danimarka) - Zilina (Slovakya) (3-1) (1-2)

Kukesi (Arnavutluk) - Sheriff (Moldova) (0-1) (2-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) (1-2) (4-1)

Maribor (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-1) (1-1)

Salzburg (Avusturya) - Hibernians (Malta) (3-0) (3-0)

Celtic (İskoçya) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0) (4-0)

Legia Varşova (Polonya) - Mariehamn (Finlandiya) (3-0) (6-0)

Honved (Macaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) (1-2) (2-3)