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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları oynandı.

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UEFA Avrupa Liginde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3. ön eleme turu ilk maçları, 29 karşılaşmayla tamamlandı.

Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk olduğu Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1 yendi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği Universitatea Craiova-Milan mücadelesini, misafir takım Milan 1-0 kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Türk futbolcu Semih Kaya'nın forma giydiği Sparta Prag, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemliğini Mete Kalkavan'ın yaptığı Marsilya ile Oostende arasındaki maç ise ev sahibi Marsilya'nın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Rövanşları, 2-3 Ağustos'ta oynanacak 3. ön eleme turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Mlada Boleslav (Çekya) - Skenderbeu (Arnavutluk): 2-1

Olimpik Donetsk (Ukrayna) - PAOK (Yunanistan): 1-1

Trakai (Litvanya) - Shkendija (Makedonya): 2-1

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Panionios (Yunanistan): 1-0

Süduva (Litvanya) - Sion (İsviçre): 3-0

AIK (İsveç) - Braga (Portekiz): 1-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Minsk (Belarus): 2-0

Utrecht (Hollanda) - Lech (Polonya): 0-0

Östersunds (İsveç) - Fola (Lüksemburg): 1-0

Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: 1-2

Krasnodar (Rusya) - Lyngby (Danimarka): 2-1

PSV (Hollanda) - Osijek (Hırvatistan): 0-1

Bnei Yehuda (İsrail) - Zenit (Rusya): 0-2

Botev (Bulgaristan) - Maritimo (Portekiz): 0-0

Astra (Romanya) - Olexandriya (Ukrayna): 0-0

Dinamo Bükreş (Romanya) - Athletic Bilbao (İspanya): 1-1

Brondby (Danimarka) - Hajduk Split (Hırvatistan): 0-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Milan (İtalya): 0-1

Arka (Polonya) - Midtjylland (Danimarka): 3-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Sparta Prag (Çekya): 2-0

Gent (Belçika) - Altach (Avusturya): 1-1

Bordeaux (Fransa) - Videoton (Macaristan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Gebele (Azerbaycan): 1-0

Marsilya (Fransa) - Oostende (Belçika): 4-2

Aberdeen (İskoçya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Odds (Norveç): 2-1

Freiburg (Almanya) - Domzale (Slovenya): 1-0

Everton (İngiltere) - Ruzomberok (Slovakya): 1-0

Austria Wien (Avusturya) - AEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Etiketler: UEFA Avrupa Ligi, toplu sonuçlar, 3. ön eleme turu
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