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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı bugün başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün başlıyor.

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UEFA Avrupa Liginde play-off heyecanı bugün başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu ilk maçları, bugün ve yarın yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında Makedon ekibi Vardar'a yarın TSİ 21.00'de konuk olacak.

Rövanşların 24 Ağustos'ta oynanacağı play-off turunda ilk karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.00 Utrecht (Hollanda) - Zenit (Rusya)

Yarın:

20.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)

20.00 BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka)

20.00 Krasnodar (Rusya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz)

21.00 PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç)

21.00 Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe

21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Süduva (Litvanya)

21.30 Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya)

21.45 Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova)

21.45 Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa)

21.45 Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)

21.45 Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya)

21.45 Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan)

21.45 Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)

21.45 Milan (İtalya) - Shkendija (Makedonya)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan)

22.05 Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan)

22.30 Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Etiketler: UEFA Avrupa Ligi, play-off
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