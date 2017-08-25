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Buradasınız : » » UEFA Avrupa ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu

UEFA Avrupa ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'un maç programı belli oldu.

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UEFA Avrupa ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'un maç programı belli oldu.

C Grubu'nda yer alan turuncu-lacivertli ekip, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla mücadele edecek.

Yeşil-beyazlı ekip ise I Grubu'nda Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımları ile karşılaşacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un maç programı şöyle:

Medipol Başakşehir

14 Eylül Perşembe:

20.00 Medipol Başakşehir-Ludogorets (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Perşembe:

22.05 Braga-Medipol Başakşehir (Braga Stadı)

19 Ekim Perşembe:

22.05 Hoffenheim-Medipol Başakşehir (Rhein-Necka Stadı)

2 Kasım Perşembe:

21.00 Medipol Başakşehir-Hoffenheim (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

23 Kasım Perşembe:

23.05 Ludogorets-Medipol Başakşehir (Ludogorets Arena)

7 Aralık Perşembe:

21.00 Medipol Başakşehir-Braga (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Atiker Konyaspor

14 Eylül Perşembe:

22.05 Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor (Velodrome Stadı)

28 Eylül Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

19 Ekim Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Salzburg (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

2 Kasım Perşembe:

23.05 Salzburg-Atiker Konyaspor (Salzburg Stadı)

23 Kasım Perşembe:

21.00 Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya (Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı)

7 Aralık Perşembe:

23.05 Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor ( D. Afonso Henriques Stadı)

Etiketler: UEFA Avrupa Ligi, maç programı
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