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Buradasınız : » » UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz karşı karşıya gelecek

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz karşı karşıya gelecek

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz karşı karşıya gelecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında temsil edecek iki takımın karşı karşıya geleceği müsabaka 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son lig maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak lig yarışındaki iddiasını ortaya koymak istiyor.

Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta da forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinin Atiker Konyaspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

Etiketler: UEFA Avrupa Ligi, Medipol Başakşehir, atiker konyaspor, cüneyt çakır
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