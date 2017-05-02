UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası başlıyor

Futbolda UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Milli takım, A Grubu'nda ev sahibi Hırvatistan, İspanya ve İtalya ile mücadele edecek.

Organizasyondaki ilk maçında yarın İspanya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 6 Mayıs Cumartesi günü Hırvatistan ve 9 Mayıs Salı günü de İtalya ile kozlarını paylaşacak. Millilerin tüm grup maçlarına, Rijeka kentindeki Rujevica Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin A Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.15 Türkiye-İspanya

6 Mayıs Cumartesi:

14.15 Hırvatistan-Türkiye

9 Mayıs Salı:

13.00 İtalya-Türkiye