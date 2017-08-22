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Üç takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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Üç takım PFDKya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin talimatlara aykırı hareket, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Bordo-mavililerin de aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir'in ise deplasmandaki Kardemir Karabükspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.

Alanyaspor Kaleci Antrenörü Fevzi Layiç'in de Bursaspor ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Etiketler: tff, Fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu, Medipol Başakşehir
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