Üç takım daha profesyonel lige yükselecek

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşespor, Güzelorduspor ve UTAŞ Uşakspor'un Spor Toto 3. Lig vizesi aldığı Bölgesel Amatör Lig'de yarın 3 ekip daha profesyonel lige yükselecek.
Birinci kademe play-off müsabakalarında sahadan mağlubiyetle ayrılan 6 takımın oynayacağı 2. kademe maçlarında Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Mardin 47-Arsinspor, Konya Atatürk Stadı'nda Yeni Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor ve İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Erokspor-Modafenspor karşılaşmalarında galip gelenler gelecek sezon 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Maçların programı şöyle:
14.00 Mardin 47-Arsinspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Konya Atatürk)
15.00 Erokspor-Modafenspor (Maltepe Hasan Polat)