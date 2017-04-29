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Buradasınız : » » Üç takım daha profesyonel lige yükselecek

Üç takım daha profesyonel lige yükselecek

Futbolda, Bölgesel Amatör Lig 2016-2017 sezonunda Spor Toto 3. Lig'e yükselecek 3 ekip daha yarınki müsabakaların ardından belli olacak.

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Üç takım daha profesyonel lige yükselecek

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşespor, Güzelorduspor ve UTAŞ Uşakspor'un Spor Toto 3. Lig vizesi aldığı Bölgesel Amatör Lig'de yarın 3 ekip daha profesyonel lige yükselecek.

Birinci kademe play-off müsabakalarında sahadan mağlubiyetle ayrılan 6 takımın oynayacağı 2. kademe maçlarında Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Mardin 47-Arsinspor, Konya Atatürk Stadı'nda Yeni Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor ve İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Erokspor-Modafenspor karşılaşmalarında galip gelenler gelecek sezon 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Maçların programı şöyle:

14.00 Mardin 47-Arsinspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Konya Atatürk)

15.00 Erokspor-Modafenspor (Maltepe Hasan Polat)

Etiketler: Amatör Lig, futbol, Spor Toto 3. Lig
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