Üç büyüklerde çıkış yakalayamayanlar şampiyonluğa koşuyor

Turuncu-lacivertli takımda adeta yeniden doğan Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Mehmet Batdal'ın yanı sıra Uğur Uçar, Ferhat Öztorun, Mustafa Pektemek, Ufuk Ceylan ve Alparslan Erdem, İstanbul'un 3 büyük takımında forma giymiş ancak çıkış yakalayamamış isimler olarak dikkati çekiyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki takımda bambaşka bir görüntüye bürünen futbolcular, Medipol Başakşehir'in bu sezonki performansında önemli rolü oynuyor.

Yalçın, Galatasaray'da 4 lig maçında şans buldu

Galatasaray'a 23 yaşında transfer olan Yalçın Ayhan, Rigobert Song ve Stjepan Tomas ikilisi nedeniyle forma şansı bulamadı.

Yalçın, sarı-kırmızılı takımda bulunduğu tek sezonda (2005-2006) yalnızca 4 lig mücadelesinde yer aldı. Anadolu takımlarında forma giydikten sonra kariyerinde 2014-2015 sezonunda Medipol Başakşehir'de görev yapmaya başlayan 34 yaşındaki futbolcu, geçen yıl ilk kez A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer almıştı.

Mehmet Batdal Galatasaray'da ligde gol atamadı

Bucaspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Mehmet Batdal da Yalçın Ayhan gibi bir dönem formasını giydiği Galatasaray'da çıkış yakalayamadı. 2010'da sarı-kırmızılı takıma 3 yıllık imza atan Mehmet, söz konusu 3 sezonda Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Bucaspor'a kiralandı.

Mehmet, sarı-kırmızılı formayı ligde toplam 7 kez giydi ve gol atamadı. Galatasaray'daki tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde OFK Belgrad'a atan Mehmet, Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'de ortaya koyduğu performansla geçen yıl ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmişti.

Mustafa Pektemek Başakşehir'de çıkış arıyor

Beşiktaş'ta çeşitli dönemlerde Demba Ba, Cenk Tosun ve Mario Gomez gibi golcülerin arkasında yedek bekleyen Mustafa Pektemek, Medipol Başakşehir'de ise Mehmet Batdal ve Adebayor ile forma mücadelesi veriyor.

Bu sezon ligde 2 golü bulunan Mustafa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a 2 gol atarak turuncu-lacivertli takımın çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Tecrübeli isimlerin katkısı

Medipol Başakşehir'in başarılı performansında, Türk futbolunun tecrübeli isimlerinin de katkısı var.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra 2015-2016 sezonunda dahil olduğu Medipol Başakşehir'de, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rolü üstlendi.