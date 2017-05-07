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Buradasınız : » » Türkiye Veronica's Kupasında 2 altın 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı

Türkiye Veronica's Kupasında 2 altın 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı

Slovenya'da düzenlenen Veronica's Kupası okçuluk müsabakalarında Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye Veronicas Kupasında 2 altın 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı

Slovenya'da düzenlenen Veronica's Kupası okçuluk müsabakalarında Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda, erkeklerde Mete Gazoz, Onur Tezel ve Oğuzhan Küçük, kadınlarda ise Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz ve Büşranur Coşkun mücadele etti.

Kadınlar bireyselde Büşranur Coşkun altın, Yasemin Ecem Anagöz ise gümüş madalya aldı. Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan kadın takımı ise birinciliği kazandı.

Erkek takımının gümüş madalya elde ettiği kupada, Mete Gazoz ve Büşranur Coşkun'dan oluşan karışık takım ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Etiketler: Veronica's Kupası, okçuluk, altın madalya, bronz madalya, gümüş madalya
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