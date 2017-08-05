Türkiye Süpermoto Şampiyonası başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayağı Uşak'ta sıralama turlarıyla başladı.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın sıralama turuna 35 sporcu katıldı.

KNN 54 Cup, Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3, Süpermoto Gençler 85 cc, Süpermoto Minikler 65 cc ve 50 cc sınıflarında sporcular, sıralama turlarında en iyi dereceyi almak için mücadele etti.

Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süpermoto yarışlarının bir kez daha Uşaklı vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Toplam 35 sporcunun çeşitli kategorilerde yarıştığını ifade eden Pak, "Bugün sıralama turları ve antrenmanlar var. Yarın yapılacak yarışların ardından, Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3 kategorilerindeki en hızlı sporcular bu sezon ilk kez düzenlenecek TMFGP'de mücadele edecek.Tüm Uşak halkını bu güzel organizasyona davet ediyoruz." diye konuştu.