  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye potada resmi maçlarda Letonya'ya yenilmedi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak Türkiye, resmi maçlarda rakibine geçit vermiyor.

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Türkiye potada resmi maçlarda Letonyaya yenilmedi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak Türkiye, resmi maçlarda rakibine geçit vermiyor.

Letonya ile bugüne dek 3 resmi maç yapan milliler, hepsinde rakibini yenmeyi başardı.

Rakibiyle ilk resmi maçını 31. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 29 Kasım 1997'de Riga'da yapan A Milli Takım, karşılaşmadan 84-74 galip ayrıldı.

Milliler, 31. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda rakibiyle 28 Kasım 1998'de Ankara'da yaptığı karşılaşmayı da 78-65 kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda mağlup etti

A Milli Takım, Letonya ile Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde bir kez karşılaştı.

Türkiye'de yapılan 32. Avrupa Şampiyonası Finalleri B Grubu'ndaki ilk maçında, Ankara'da Letonya'yı 85-82 yenen Türkiye, organizasyona galibiyetle başladı.

İlk maç

A Milli Basketbol Takımı, Letonya ile ilk kez 1997 yılında karşılaştı.

Başkent Riga'da 12 Haziran 1997'de yapılan hazırlık maçında milliler, rakibini 83-72 yendi.

Son iki maçı kaybetti

A Milli Takım, Letonya ile yaptığı son iki maçında salondan yenilgiyle ayrıldı.

Milliler, 3 Ağustos 2013'te Slovenya'nın Celje kentinde yapılan özel turnuvada Letonya'ya 66-61 yenildi.

Rakibiyle en son 22 Ağustos 2015'te Almanya'daki Süper Cup'ta karşılaşan Türkiye, karşılaşmayı 81-79 kaybetti.

9 maçta 7 galibiyet

A Milli Takım, Letonya ile yarın tarihinde 10. kez karşılaşacak.

Türkiye, rakibiyle yaptığı resmi ve özel 9 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Dokuz maçta rakip potalara toplam 705 sayı atan milliler, potasında 642 sayı gördü.

Etiketler: türkiye, A Milli Basketbol Takımı, Letonya
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