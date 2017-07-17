Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, oyunlar öncesinde Samsun'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakan Kılıç Samsun'da yarın başlayacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 294 sporcu ile mücadele edeceğini belirterek "İnşallah Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu" dedi.

Konuşmasına geçen yıl 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı darbe girişimini hatırlatarak başlayan Bakan Kılıç, darbe girişiminden 3 gün sonra önemli bir organizasyona imza attıklarına işaret etti.

Samsun'un çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını vurgulayan Kılıç, oyunlara 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katılacağına işaret ederek, "Türkiye olarak 294 sporcu ile mücadele edeceğiz. İnşallah Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu." ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, olimpiyatlarda çok sayıda gönüllünün de görev yapacağını dile getirerek, "37 farklı ülkeden bin 500 gönüllümüz var. Bu gönüllülerin içinde de 500 işitme engellimiz var. Samsun'daki otellerde doluluk oranı yüzde 90'dır. Yer kalmadığı için komşu illerde ve ilçelerde yer bulabiliyorlar." açıklamasında bulundu.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, yarınki olimpiyat oyunlarının açılışına kendisi ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılacağını sözlerine ekledi.