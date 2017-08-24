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Buradasınız : » » Türkiye Kupası'nda 2. tur maç programı belli oldu

Türkiye Kupası'nda 2. tur maç programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının programı belirlendi.

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Türkiye Kupasında 2. tur maç programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 29, 30 ve 31 Ağustos'ta tek maç eleme usulüyle oynanacak 2. tur müsabakalarının programı şöyle:

29 Ağustos Salı:

14.30 Ağrı 1970 Spor-Van Büyükşehir Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

16.30 Edirnespor-Dardanelspor (25 Kasım)

30 Ağustos Çarşamba:

13.30 1461 Trabzon-Arsinspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor (Genç Osman)

15.00 12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bingöl Şehir)

15.00 Kars 36 Spor-Muşspor (Kafkas Üniversitesi Aba Müslim)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor (Siirt Atatürk)

15.00 Cizrespor-Yüksekova Belediyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

15.00 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Düzcespor-Kocaelispor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Sinopspor-Erbaaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

15.30 Payasspor-Kırıkhanspor (Payas İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Erzin Belediyespor (7 Ocak)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor (Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor (Cebeci İnönü)

15.30 Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor (Yozgat Bozok)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor (Dağılgan)

16.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor (Avcılar Atatürk)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

16.00 Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor (Çorlu General Basri Saran)

16.00 Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire 4 Eylül)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003 (Bucak İlçe)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sultanbeyli Gölet)

16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor (Tavşanlı Ada)

16.30 Muğlaspor-Aydınspor 1923 (Muğla Atatürk)

18.30 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa (Mustafa Fehmi Gerçeker)

31 Agustos Perşembe:

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, 2. tur maç programı
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