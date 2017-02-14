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Buradasınız : » » Türkiye Kupası'na Anadolu Efes damgası

Türkiye Kupası'na Anadolu Efes damgası

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, 10 şampiyonlukla, kupayı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.

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Türkiye Kupasına Anadolu Efes damgası

Basketbolda İntegral Forex'in sponsorluğunda yarın Ankara'da 33'üncüsü başlayacak Erkekler Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluğu Anadolu Efes kazandı.

Lacivert-beyazlılar, 10 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.

Kupada 12 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2014-2015 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 10. kupasını müzesine götürdü.

Son şampiyon Fenerbahçe'nin 5 kupası var
Türkiye Kupası'nda son 7 sezonda 4 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, toplamda 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın 22 yıllık hasreti

Galatasaray, 22 yıldır kupada şampiyonluğa hasret kaldı.

Türkiye Kupası'nda en son 1994-1995 sezonunda finalde Ortaköy'ü yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılıların müzesinde 3 kupa bulunuyor. Kupada ilk şampiyonluğunu 1969-1970 sezonunda finalde İTÜ'yü mağlup ederek elde eden Galatasaray, 1971-1972 sezonunda da yine İTÜ'yü yenerek mutlu sona ulaştı.

Türkiye Kupası'nda TOFAŞ ve Ülkerspor'un üçer şampiyonluğu bulunuyor. Kupada 2011-2012 sezonunda finalde Banvit'i yenen Beşiktaş, ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Etiketler: Basketbol Erkekler Türkiye Kupası
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