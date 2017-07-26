  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye karatede 12 madalya kazandı

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda karate branşında müsabakalar tamamlanırken, Türkiye toplamda 12 madalya kazandı.

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Türkiye karatede 12 madalya kazandı

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda karate branşındaki mücadeleler sona erdi.

Milli karateciler müsabakaları 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 12 madalyayla tamamladı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son gün müsabakalarının ardından gerçekleştirilen törende, bireysel ve takım olarak dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Madalya töreni öncesi sporcuların yaşadıkları sevinç dikkati çekti. Sporcular ve heyetlerde görev alanlar, seremoni öncesi sahayı doldurdu. Sporcular, takımlarındaki görevlilerle ve madalyalarıyla poz verdi. Seremoni sırasında bazı sporcuların duygulandığı görüldü.

Etiketler: Samsun, işitme engelliler olimpiyatları, karate, madalya
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