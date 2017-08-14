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Buradasınız : » » Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa sunuldu

Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

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Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül Salı günü Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, 15 ila 50 liradan satışa sunuldu.

Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkı 16 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam ederken, Taraftar Kulübü üyeleri için genel bilet satışı da aynı tarihte başlayacak.

Maçın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleştirilecek. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Etiketler: a milli futbol takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu, türkiye futbol federasyonu, Yeni Eskişehir Stadı
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