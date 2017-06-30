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Türkiye Avrupa Şampiyonu

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı 76-69 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı şampiyon oldu.

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Türkiye Avrupa Şampiyonu

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İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde, Türkiye ile Büyük Britanya karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, ilk periyotta özellikle kaptan Özgür Gürbulak'ın attığı sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Oyunun hakimi olan Türkiye, ilk çeyreği 18-10 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Büyük Britanya farkı indirmeye çalışsa da bu çeyreğin son dakikalarında etkisini artıran milliler, soyunma odasına 36-24 üstün girdi.

Özgür Gürbulak'ın asistleriyle yıldızlaştığı üçüncü periyodu 58-49 önde bitiren Türkiye, mücadeleden de 76-69 galip ayrılarak organizasyonu namağlup şampiyon tamamladı.

Maçın tamamında sahada kalan Özgür Gürbulak, 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, 12 asist ve 6 ribauntla yıldızlaştı. Ay-yıldızlılarda Cem Gezginci 14, Selim Sayak 13, Ferit Gümüş ile İsmail Ar sekizer, Deniz Acar 6 ve Fikri Gündoğdu 2 sayı kaydetti.

Etiketler: türkiye, avrupa şampiyonu
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