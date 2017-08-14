Türkiye Atletizm Şampiyonası genel sıralamada 12. oldu

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, madalya sıralamasında 12'nciliği elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyona sona erdi.

Türkiye, şampiyonayı erkekler 200 metrede Ramil Guliyev'in altın ve erkekler 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar'ın gümüş madalyası ile tamamladı. Milli takım, 2 madalya ile genel sıralamada 12'nci oldu.

ABD, 10 altın, 11 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 30 madalya ile genel sıralamada zirvede yer aldı.

Kenya, 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla 11 madalya toplayarak ikinci, Güney Afrika ise 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla 6 madalya elde ederek üçüncü sırayı elde etti.