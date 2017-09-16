Türkiye, 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı

Türkiye, 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, yarı final maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, 1 saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 11-15, 16-14, 11-15, 13-15, 15-7, 16-14 ve 15-8'lik setlerle 4-3 mağlup ederek şampiyonadaki ilk finalist oldu.

Türkiye yarın finalde, Slovenya-Bulgaristan maçının galibiyle TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanıyor. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekiyor.