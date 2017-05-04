Türkiye 22. sıradaki yerini korudu

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, geçen ay olduğu gibi 22. sırada yer aldı.

Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda bulunan takımlar yer değiştirmedi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 172. sırada kendilerine yer buldu.

Madagaskar, 9 basamak birden atlayarak 111. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Haziran'da açıklanacak. AA