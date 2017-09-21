Türkiye 2020 Dünya Hava Oyunları'na aday

Türkiye, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenecek 2020 Dünya Hava Oyunları'nın ev sahipliğine aday oldu.

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, adaylık süreciyle ilgili Türkiye'de bulunan FAI Başkanı Frits Brink ve Organizasyon Direktörü Markus Haggeney ile THK Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

FAI'nın Hollandalı başkanı Brink, Türkiye'ye davet edilmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, "Adaylık süreciyle ilgili bizi bu kadar hızlı bir şekilde buraya davet etmeniz, sizin profesyonelliğinizi gösteriyor. Türkiye, 2020 Dünya Hava Oyunları'nı gerçekleştirebilecek çok değerli bir ülke." diye konuştu.

Türkiye'de bulundukları birkaç günün, altyapı ve imkanları görebilme açısından önemli olduğunu vurgulayan Brink, şunları söyledi:

"FAI küresel bir oluşum ve 100'ün üzerinde üyesi var. Biz hava sporlarına sevdalı insanları profesyonel anlamda bir araya getiriyoruz. Bizim organizasyonlarımızın siyaset ve politikayla hiçbir ilgisi yok, sadece sporla, barışla ilgisi var. Biz de olimpik hareketin bir parçasıyız. Birçok ülkeyi ziyaret ediyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Bu ülkenin Asya ve Avrupa arasında köprü olması, birçok değişik kültürü bir arada bulundurması çok etkileyici. Bu organizasyonu alacak ülke için sponsor desteği çok önemli. Hava sahalarıyla ilgili izinlerin önceden alınması büyük önem taşıyor. THK'nin bu konudaki bağlantılarının ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Sorun yaşanmayacaktır."

Ev sahibi ülke 25 Ekim'de belli olacak

THK Başkanı Atılgan ise Brink ve ekibinin, 2020 Dünya Hava Oyunları'nın planlanmasıyla ilgili altyapı incelemelerinde bulunacaklarını belirtti.

Heyetin Ankara-Etimesgut, Eskişehir-İnönü, İzmir-Efes, Antalya-Karain ve Erzincan'daki eğitim merkezleriyle Muğla-Babadağ'daki tesisleri gezerek 12 branşın yer aldığı oyunların nerelerde yapılabileceğini tespit edeceğini dile getiren Atılgan, "1997'de yapılan 1. Dünya Hava Oyunları'nı biz organize ettik. 2020 için bizden başka adaylar da var. Bu tür oyunlar dünya barışının dünya kardeşliğinin en önemli aracıdır. Hava sporları da bunlar arasındaki en önemli organizasyonlardan biridir. Ülkemizin dünya ile entegrasyonu ve ilişkilerinde spor organizasyonları çok önemli yer tutar." diye konuştu.

2020 Dünya Hava Oyunları'nı organize etmek için centilmence bir yarışın içine girdiklerini vurgulayan Atılgan, "Bizden başkaları da bu yarıştan galip çıkabilir, biz de alabiliriz. Alan ülkelere de desteğimiz sürecek. Biz alırsak önümüzdeki 3 yıl çok büyük bir gayret ve çalışma içine gireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hükümetimizin de mutlaka destekleri olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Malezya, ABD, Meksika ve Avustralya'nın da oyunlara aday olduğunu aktaran Atılgan, ev sahibi ülkenin, 25 Ekim'de Lozan'da yapılacak FAI Genel Kurulu'nda belli olacağını sözlerine ekledi.

Haggeney: "Türkiye güçlü bir aday"

FAI Organizasyon Direktörü Markus Haggeney ise Türkiye ile bağlarının çok eskiye dayandığını vurgulayarak, "Türkiye'ye, 20 yıl önce tatille başlayan ilgim hala devam ediyor. Burada bulunmaktan mutluyum. Çok iyi bir lokasyona sahip olan Türkiye'nin yapabileceği şeylerin farkındayız." dedi.

Haggeney, 2 hafta sürecek organizasyonun sadece bir hava etkinliği olmadığına dikkati çekerek, "Ülkenin altyapısı da çok önemli. Adaylık sürecinde bunların tümü değerlendirilecek. Türkiye güçlü bir aday." ifadelerini kullandı.