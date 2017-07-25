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Buradasınız : » » Turkcell Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Turkcell Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

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Turkcell Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Batı ve Kuzey tribünlerinde seyredebilecek olan Beşiktaş taraftarları, biletlerini "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satın alabilecek.

Doğu ve Güney tribünlerinden maçı izleyecek Atiker Konyaspor taraftarları ise "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesindeki biletler tükendikten sonra biletlerini Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki bilet gişeleri, Konya Kule Site AVM içerisindeki Konya Store ve Konya Kent Plaza AVM'de bulunan Konya Store'dan satın alabilecek.

Ayrıca bilet kalması durumunda Atiker Konyaspor taraftarı için Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda da bilet satışı yapılacak.

Futbolseverler, biletleri ancak TC Kimlik Numarası ile alabilecek. Bir kişi, kendisi dahil en fazla 4 bilet alabilirken, her bilet için de ayrı TC Kimlik Numarası ibraz edilmesi gerekiyor.

Maçın bilet fiyatları kale arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50, maraton tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için de 100 lira olarak belirlenmişti.

Etiketler: turkcell süper kupa, süper lig, Beşiktaş
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