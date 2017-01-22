Türk futbolunun acı kaybı: İlhan Cavcav hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti.

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Cavcav, iki gün önce dengesini kaybederek düşmüş, kolunu ve kafasını çarpmıştı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Sağlık durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Efsane Başkan Cavcav tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

İlhan Cavcav kimdir?

Ankara Hamamönü'nde doğan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştır.

Futbol kariyeri

Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı.

Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santraf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti.

Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

İş kariyeri

Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan Cavcav, 1960 yılında, aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967'de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi'nin bulunduğu arsayı satın alarak halen başında olduğu un fabrikasını kurdu.

Bunun sayesinde Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975'te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe'nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti.

Cavcav bu kez 1977 yılında Yahya Demirel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978'de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig'e düşmek üzereydi.

2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği'nin tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi'nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu.

Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.

İlhan Cavcav'ın çok ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları diğer kulüplere yüksek meblağlara satma politikası kulübün bütçesini oluşturmuş, kasasını doldurmuş ve Gençlerbirliği'ni hiç kimseye borcu olmayan bir kulüp haline getirmiştir.

İlhan Cavcav, 37 yıllık başkanlığı süresince 57 antrenör ile çalışırken, bunlardan 36 ismi görevden almış veya anlaşma imzalamamıştır.



