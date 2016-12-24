Türk atletizminin acı günü

Türkiye rekortmeni eski milli atlet Ahmet Melek, Burdur'da vefat etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan alınan bilgiye göre, 1966 doğumlu Ahmet Melek, 50 yaşında kalp krizine yenik düştü.

Uzun atlamada bir, dekatlonda 5 olmak üzere büyüklerde 6 Türkiye rekoru bulunan, farklı yaş gruplarında da Türkiye rekorlarına imza atan Ahmet Melek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisiydi.

Merhumun cenazesi, yarın (25.12.2016) memleketi Manisa'da toprağa verilecek.