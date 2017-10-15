  • 15 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 4.318
  • BIST 106225.69
    ALTIN 152.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TUR 2017'nin son etabı İstanbul'da başladı

TUR 2017'nin son etabı İstanbul'da başladı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TUR 2017nin son etabı İstanbulda başladı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da başladı.

Turun kazananının belirleneceği final etabının startını, Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı öncesinde genel klasmanda BAE Takımı Emirates'ten Diego Ulissi, 23 saat 7 dakika 41 saniyelik derecesiyle zirvede yer alıyor.

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER