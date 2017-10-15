TUR 2017'nin son etabı İstanbul'da başladı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da başladı.
Turun kazananının belirleneceği final etabının startını, Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.
Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.
2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı öncesinde genel klasmanda BAE Takımı Emirates'ten Diego Ulissi, 23 saat 7 dakika 41 saniyelik derecesiyle zirvede yer alıyor.