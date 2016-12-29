TUR 2017 Mevlana'nın kentinden başlayacak

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 53'üncüsü, 18-23 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), tarafından 2017 Dünya Turu takvimine eklenen organizasyon, ilk kez Konya'dan başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etaplarının henüz tam netlik kazanmasa da startı konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Kasım ayında gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Küçükbakırcı, "Turun etapları tam netleşmedi. Taslak oluşturuldu ancak turun Konya'dan başlamasına karar verdik." dedi.

Dünyanın en seçkin bisikletçilerinin de katıldığı turda sporcuların Konya'dan, Alanya güzergahına pedal çevireceğini belirten Küçükbakırcı, "Alanya'dan Antalya kent merkezine geçilecek. Tur, Antalya üzerinden Marmaris, Bodrum güzergahları şeklinde devam edecek. Ege'den uçakla İstanbul'a geçilecek ve yarış burada noktalanacak. Şimdilik bu şekilde planlanıyor. Değişiklikler olabilir." ifadelerini kullandı.

"Takım sayımızı artırmak istiyoruz"

Tura geçen yıl eklenen Kapadokya etabının TUR 2017'de olmayacağını dile getiren Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için de hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Küçükbakırcı, TUR 2017'de Türkiye adına yine Torku Konya Şekerspor'un yarışacağını hatırlatarak, "Turdaki takım sayımızı artırmak istiyoruz. Bundan sonraki yarışlarda daha fazla takımla Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. AA

