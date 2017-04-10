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Buradasınız : » » 'Triple double' rekoru artık Westbrook'un

'Triple double' rekoru artık Westbrook'un

Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook, Robertson'ın 55 yıldır elinde tuttuğu bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu unvanını ele geçirdi.

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Triple double rekoru artık Westbrookun

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, bu sezon 42'nci "triple double"ını yaparak Oscar Robertson ile paylaştığı bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu rekorunu kırdı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un, 3 sayı çizgisinin bir hayli uzağından attığı son saniye basketiyle Denver Nuggets deplasmanından 106-105 galip ayrıldı.

Maçı 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle tamamlayan Westbrook, bu sezon 42'nci, kariyerinin 79'uncu "triple double"ına imza attı. 28 yaşındaki basketbolcu böylece Oscar Robertson'ın 55 yıldır elinde tuttuğu bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Nuggets'ta Danio Gallinari'nin 34 sayı, 10 ribaunt, Nikola Jokic'in 23 sayı, 6 ribaunt ve Wilson Chandler'ın 17 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Etiketler: Russell Westbrook, Robertson, Oklahoma City Thunder
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