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Transferde Çin ilk 5'de

Geçen yıl yurt dışından transfere en fazla harcama yapan ülkeler sıralamasında Çin, ilk 5'e girdi.

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Transferde Çin ilk 5de
FIFA, geçen yıl yurt dışı transferleri için Çin futbol kulüplerinin 450 milyon doların üzerinde harcama yaptığını açıkladı.
 
FIFA'nın yayımladığı transfer raporunda, geçen yıl yurt dışından transfere en fazla harcama yapan ülkeler açıklandı.
 
Listenin ilk 4 sırasında İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya yer alırken, son dönemde Avrupa'dan birçok yıldız futbolcuyu ligine kazandıran Çin ise 5'inciliğe yükseldi.
 
Çin, 2013 yılında uluslararası transfere 27,8 milyon dolar harcama yaparken, bu miktar 2015'te 168,3 milyon dolara, geçen yıl ise 451,3 milyon dolara kadar çıktı.
 
Çin Süper Ligi takımlarında bu sezon ilk 11'de forma giyecek yabancı futbolcu sayısının 3 ile sınırlandırılması nedeniyle, harcamaların 2017'de azalması bekleniyor.
 
Sezon başında dünyanın en yüksek bonservis bedelini ödeyerek Paul Pogba'yı Juventus'tan 116 milyon dolar karşılığında kadrosuna katan Manchester United Kulübü'nün de yer aldığı İngiltere, geçen yıl transfere 1,37 milyar dolar harcayarak zirvede yer aldı. 
 
Ayrıca, dünya genelinde yurt dışı transfere yapılan harcama önceki yıla göre yüzde 14 artarak 4,79 milyar doları buldu. AA
Etiketler: transfer, maddi harcamalar, fifa açıklaması, en çok harcama yapan ülkeler
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