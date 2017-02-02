Trabzonspor'un yenileri çabuk uyum sağladı

Trabzonspor'da ara transferde kadroya dahil edilen futbolcuların hepsi forma şansı bulurken en çok sahada kalan isim ise Beşiktaş'tan alınan Olcay Şahan oldu.

Bordo-mavililer, ara transferde kadrosunu Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı alarak güçlendirdi.

Ligin ilk yarısını beklentilerin uzağında tamamlayan Karadeniz ekibi, ara transferlerin ardından ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup ederek 9 puan çıkarmayı başarırken yeni oyuncuların hepsi de forma şansı bularak takıma önemli katkı yaptı.

En fazla Olcay Şahan forma giydi

Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 transfer arasında en fazla forma giyen oyuncu olarak dikkati çekti.

Bordo-mavili kulüp ile anlaştıktan bir gün sonra Bursaspor maçında sahaya çıkan futbolcu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5 resmi karşılaşmanın hepsinde görev alarak 428 dakika mücadele etti.

Mas, Pereira ve Olcay ligde firesiz

Ligin ikinci yarısının ilk 3 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi.

Çubukçu: "Yanal'ın katkısı var"

Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ara transferde aldıkları futbolcuların takıma hemen uyum sağladığını söyledi.

Çubukçu, yeni transferlerin takıma katkı sağladığını vurgulayarak, "Aramıza katılan tüm futbolcuların ilk 11'de yer alabilecek potansiyelde olması bizi memnun etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinde de teknik direktörümüz Yanal'ın katkısı var." diye konuştu. AA