Trabzonspor'un yeni stadındaki ilk maçını on binler doldurdu

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün akşam Medical Park Arena'da oynadıkları Gaziantepspor karşılaşmasını 4-0 kazandı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Medical Park Arena'daki ilk karşılaşmamızda yanımızda olan on binlerce taraftarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Geçen sezonu geçti

Ligin ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında da Gaziantepspor'u 4-0 yenerek 9 puan elde eden bordo-mavililer, puanını 27'ye çıkararak geçen sezon aynı dönemde topladığı puanı geçti.

Bordo-mavililer, geçen sezon 19 haftada 24 puan elde etmişti.

Takıma 3 gün izin

Trabzonspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği için hafta sonunu maç yapmadan geçirecek bordo-mavililer, ligde 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak. AA