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Buradasınız : » » Trabzonspor'un yeni stadındaki ilk maçını on binler doldurdu

Trabzonspor'un yeni stadındaki ilk maçını on binler doldurdu

Trabzonspor Kulübü, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadıkları ilk maçta gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür etti.

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Trabzonsporun yeni stadındaki ilk maçını on binler doldurdu

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün akşam Medical Park Arena'da oynadıkları Gaziantepspor karşılaşmasını 4-0 kazandı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Medical Park Arena'daki ilk karşılaşmamızda yanımızda olan on binlerce taraftarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Geçen sezonu geçti

Ligin ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında da Gaziantepspor'u 4-0 yenerek 9 puan elde eden bordo-mavililer, puanını 27'ye çıkararak geçen sezon aynı dönemde topladığı puanı geçti.

Bordo-mavililer, geçen sezon 19 haftada 24 puan elde etmişti.

Takıma 3 gün izin

Trabzonspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği için hafta sonunu maç yapmadan geçirecek bordo-mavililer, ligde 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak. AA

Etiketler: Trabzonspor, medical park arena, Trabzonspor-Gaziantepspor maçı
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