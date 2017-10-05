Trabzonspor'un hücum oyuncuları 13 takıma bedel

Trabzonspor'da hücum oyuncuları Burak Yılmaz (7), Hugo Rodallega (3) ve Olcay Şahan (3), 13 kez rakip fileleri havalandırarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasında gol sayısı bakımından 11 ekibi geride bıraktı, 2 takımla da aynı sayıda gol attı.

Burak Yılmaz, Rodallega ve Olcay Şahan, ligde Beşiktaş (12), Kayserispor (12), Medipol Başakşehir (11), Demir Grup Sivasspor (11), Kasımpaşa (10), Kardemir Karabükspor (10), Osmanlıspor (9), Teleset Mobilya Akhisarspor (8), Atiker Konyaspor (8), Antalyaspor (8) ve Gençlerbirliği (7) olmak üzere 11 takımdan fazla gol kaydetti.

Bordo-mavili futbolcular, ayrıca ligde 13 gol atan Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile aynı sayıda gol atma başarısı gösterdi.

Burak, Rodallega ve Olcay, 16 golle ligde son 13 sezonun en golcü dönemini yaşayan Karadeniz ekibinin de gollerinin büyük bölümünü kaydederek önemli katkı sağladı.

Burak Yılmaz, 6 maçta 467 dakika görev yaparken 7 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe müsabakasında da 1 gol kaydetti.

Burak Yılmaz'ın sezon başında transfer edilmesiyle ligde ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan bir diğer forvet oyuncusu Hugo Rodallega, görev yaptığı 127 dakikaya 3 gol sığdırdı.

Olcay Şahan, ligin ilk 7 haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında birer kez fileleri havalandırarak 3 gole ulaştı ve geçen sezonun tamamında kaydettiği gol sayısını yakaladı.