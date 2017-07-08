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Trabzonspor'un 121. yabancı futbolcusu Kucka

Trabzonspor'un Milan'dan kadrosuna kattığı Jurac Kucka, bordo-mavili takımın 121. yabancı oyuncusu oldu.

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Trabzonsporun 121. yabancı futbolcusu Kucka

1967'de kurulan ve ilk olarak 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırdı.

Bu sezon Belçikalı Bongonda'yı transfer ederek ilk yabancı transferini gerçekleştiren Karadeniz ekibinin ikinci olarak anlaşmaya vardığı Jurec Kucka, 121. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Usta'nın 14. yabancısı

Trabzonspor, Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın 1,5 yılı aşkın görev süresi içinde ise 14 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Usta döneminde İlk olarak pilot takım 1461 Trabzon'dan Serge Akakpo'yu renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, Fabian Castillo, Hyun Jun Suk, Jan Durica, Luis Ibanez, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Ramil Sheidaev, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, Hugo Rodallega, Theo Bongonda ve Juraj Kucka olmak üzere 14 yabancı oyuncu transferi yaptı.

Etiketler: Trabzonspor, kucka
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