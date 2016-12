Trabzonspor'dan 'Bize Her Gün Trabzon' temalı ajanda

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarına kulüp tarihine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı, "Bize Her Gün Trabzon" temalı 2017 yılı ajandası hazırladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, gerek Türkiye gerekse Trabzonspor Kulübü olarak zor bir yılın geride bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılının beklentilerin çok uzağında geçtiği vurgulanarak, "Acının, hayal kırıklıklarının, karamsarlığın yılıydı. Peki ya 2017? Yeni yıl, yeni umutlar ve düş demek. Hayal etmeyi, hayallerin peşinden gitmeyi ve dahası, ısrar ve inatla Trabzonspor demeyi hatırlamamız gerek." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un 2017 yılında 50. yaşını kutlayacağı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, yeni yılda her bir gününüz 'Trabzonspor'la dolsun' diye özel bir ajanda hazırladık. Kulübümüzün yarım asırlık ömrüne sığdırdığı nice zaferlere selam duran çok özel bir çalışma bu. İçinde tarihimizden unutulmaz hatıraları, maçları ve her biri efsane mertebesine yükselmiş çok değerli futbol kahramanlarımızı bulacaksınız. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo-mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak bir seçki sadece. 2017'nin umutlarımızın yeniden yeşerdiği, hayallerimizin gerçeğe eriştiği güzel bir yıl olması dileğiyle." AA