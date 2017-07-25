Trabzonspor'da kombine kartların genel satışına başlandı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, genel kombine satışlarının fiyatlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Platinum B Blok 7 bin lira, Platinum A-C Blok ​6 bin 500 lira, VIP Gold ​5 bin lira, VIP Silver ​​4 bin lira, Kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, Kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, Kategori 3 (Doğu 1) ​bin 100 lira, Kategori 4 (Doğu 2) ​900 lira, Kategori 5 (Doğu 3) ​700 lira, Kategori 6 (kale arkaları) 400 lira. Bunun yanı sıra 2017-2018 sezonunda derbi maçlar hariç günlük maç bileti fiyatlarımız ise Platinum B Blok ​425 lira, Platinum A-C Blok ​400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, Kategori 1 (Batı 1) 90 lira, Kategori 2 (Batı 2) 70 lira, Kategori 3 (Doğu 1) 60 lira, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 lira, Kategori 5 (Doğu 3) 40 lira, Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 lira olarak sezon boyunca uygulanmak üzere sabitlenmiştir."

Kombine satışlarının sadece Trabzonspor logolu kartlara yapıldığı vurgulanan açıklamada, kombine alacak taraftarların Passolig kartlarını en az sezon sonuna kadar vizeletmiş olmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, kombine alımlarında kadınlara yüzde 50, öğrenci kimlik kartını ya da belgesini ibraz eden öğrencilere ise yüzde 30 indirim uygulanacağı belirtilerek, kadın ve öğrenci için geçerli indirimli satışların sadece gişelerden yapılacağına işaret edildi.

Yeni sezon kombinelerin 2017-2018 sezonunda oynanacak tüm resmi maçlar için geçerli olacağı bildirilen açıklamada, bu sezon kombine satın alan taraftarlara gelecek sezon yüzde 10 indirim hakkı tanınacağı kaydedildi.