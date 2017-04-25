Trabzonspor'da forvetler ikinci yarıda açıldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da golcülerin performansı teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü.

Bordo-mavililer, Portekiz'in Porto Kulübünden kiralanan Güney Koreli Suk, daha önce Gaziantepspor'dan kadroya dahil edilen Muhammet Demir, Zenit'in ikinci takımından ayrılan Azerbaycanlı Ramil Sheidaev ve Senegalli futbolcu Dame N'Doye ile sezona başladı.

Teknik direktör Yanal'ın sezon başında sürekli 11'de forma şansı verdiği Suk, performansıyla gözden düşerken ligde 10 maçta 499 dakikaya gol sığdıramadı.

Trabzonspor'un geçen sezonun ara transfer döneminde Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Muhammet Demir ise Süper Lig'in ilk bölümünde gol sevinci yaşayamadı, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak eski takımına kiralandı.

Bordo-mavili takım formasıyla ligdeki son golünü geçen sezonun 32. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kaydeden Muhammet Demir, 8 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından fileleri sarsmayı başaramadı. Muhammet Demir, bu sezon 9 lig maçında 424 dakika sahada kalmasına karşın beklenen katkıyı yapamayarak takımdan ayrıldı.

Karadeniz ekibinde, Azerbaycan asıllı Rus forvet oyuncusu Ramil Sheidaev de bu sezon sadece 1 maçta 11 dakika forma giyerken 18 kişilik kadroda kendine yer bulmakta zorlandı ve ara transferde takımdan ayrılan bir başka forvet oyuncusu oldu.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünde forvet oyuncuları atılan 12 golün sadece 1'ini kaydetti. Tek gol, ligin 8. haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında Dame N'Doye'dan geldi.

İkinci yarı Rodallega geldi

Ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Suk, Muhammet Demir ve Sheidaev ile yollarını ayırdıktan sonra Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı transfer etti.

Ligin ikinci bölümüne N'Doye-Rodallega ikilisiyle başlayan bordo-mavililer, bu futbolculardan istediği verimi aldı. Bordo-mavili futbolcular, 12 maçta 8 gol kaydetmeyi başardı.

Son 5 maça 7 gol sığdıran bu futbolcular, yükselen performanslarıyla teknik direktör Ersun Yanal'ı da memnun etti.

Dörder gol attılar

N'Doye ve Rodallega, ligin ikinci bölümünde dörder gol atarak takıma önemli katkı yaptı.

Senegalli futbolcu N'Doye, bordo-mavili takımın 2-0 kazandığı Galatasaray ve deplasmanda 1-0 yendiği Çaykur Rizespor maçında birer, 3-1 galip geldiği Akhisar Belediyespor maçında ise 2 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'a da 1 gol atan Senegalli forvet, gol sayısını da 5'e yükseltti.

Kolombiyalı Rodallega ise bordo-mavili takım forması altında ilk golünü deplasmanda 1-1 biten Atiker Konyaspor maçında kaydetti. Karadeniz ekibinin 4-3 mağlup olduğu Beşiktaş maçında da 1 gol atan Rodallega, son oynanan Antalyaspor müsabakasında ise 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

İkinci yarıda 13 puanlık katkı

Rodallega ve N'Doye, ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'a toplam 13 puanlık katkı yaptı.

Bordo-mavili ekip, bu futbolcuların gol attığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.