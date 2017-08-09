  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Trabzonspor'da forma numaraları açıklandı

Trabzonspor'da forma numaraları açıklandı

Trabzonsporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

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Trabzonsporda forma numaraları açıklandı

Trabzonsporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, futbolcuların yeni sezonda kullanacakları forma numaraları şöyle:

Onur Recep Kıvrak 1, Kamil Ahmet Çörekçi 2, Emmanuel Mas 3, Jan Durica 4, Okay Yokuşlu 5, Carl Medjani 6, Theo Bongonda 7, Olcay Şahan 10, Fabian Castillo 11, Arda Akbulut 13, Dame N'Doye 14, Uğur Demirok 15, Batuhan Artarslan 16, Burak Yılmaz 17, Abdülkadir Ömür 19, Ogenyi Onazi 20, Matus Bero 21, Esteban Alvarado 23, Mustafa Akbaş 25, Hugo Rodallega 28, Yusuf Erdoğan 32, Juraj Kucka 33, Aytaç Kara 35, Joao Pereira 47, Uğurcan Çakır 96, Yusuf Yazıcı 97, Abdurrahim Dursun 98.

Trabzonspor'da geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de 61 numaralı formayı hiçbir oyuncunun giymeyecek olması dikkati çekti.

Etiketler: Trabzonspor, forma numaraları
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