Trabzonspor yeni stadında ilk maçına çıkacak

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantepspor karşılaşmasını yeni stadında oynayacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden 'Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi' başlığıyla yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:

"Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor'a karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz."

Açıklamada, bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 26 Ocak Perşembe günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacağı da belirtilerek, "Kâğıt bilet uygulamasının geçerli olacağı Konyaspor karşılaşması Avni Aker'de oynanan son resmi maç olacak." ifadesine yer verildi. AA