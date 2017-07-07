  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Trabzonspor taraftarlarından Kucka'ya coşkulu karşılama

Trabzonspor taraftarlarından Kucka'ya coşkulu karşılama

Transfer görüşmesinin ardından Kulüp Başkanı Usta ile İtalya'dan İstanbul'a gelen Kucka'yı havalimanında bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı

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Trabzonspor taraftarlarından Kuckaya coşkulu karşılama

Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Slovak futbolcu Juraj Kucka, İtalya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

İtalya'da görüştüğü Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile aynı uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kucka'yı bordo-mavili taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratıyla karşılaşan Kucka, herhangi bir açıklama yapmadan polisin güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verilmişti. AA

Etiketler: Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor, kucka, karşılama
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