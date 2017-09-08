  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Trabzonspor Sosa'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Trabzonspor Sosayı borsaya bildirdi

 

Trabzonspor Kulübü, Milan takımında forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Milan Kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda İtalyan kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcunun, Trabzon'a gelmesi ve son detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Etiketler: Trabzonspor, Jose Ernesto Sosa
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