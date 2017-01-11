Trabzonspor Medjani'yi borsaya bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Carl Medjani'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

2014-2015 sezonu öncesinde teknik direktör Vahid Halilhodzic döneminde Fransa'nın Monaco Kulübü ile sözleşmesini feshederek bordo-mavili takıma gelen Cezayirli oyuncu, 30 maçta 2 bin 634 dakika forma giymiş 7 gol, 2 asist ile sezonu tamamlamıştı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da görev yaptığı bu sezonda Medjani, özellikle Galatasaray'a ligde 2 maçta attığı 3 golle takımının galibiyetlerine katkıda bulunmuş ve taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Medjani, 2015-2016 sezonunda ise 8 lig maçında 448 dakika oynamış ve 1 gol kaydederek devre arasında bordo-mavili takımdan ayrılmıştı. AA