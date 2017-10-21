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Trabzonspor, Malatya'da tek golle yıkıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

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Trabzonspor, Malatyada tek golle yıkıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

İlk yarı

15. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Pereira'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahman Buğra Çağıran'ın şutu az farkla auta çıktı.

24. dakikada sağ kanattan Barazite'nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pereira'nın vuruşunda topu kaleci Onur Kıvrak kornere çeldi.

28. dakikada sağdan Pereira'nın sağdan kullandığı uzun taç atışında Okay'ın arkaya aşırttığı topa arka direkte Burak Yılmaz dokundu, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

31. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Pereira ile girdiği ikili mücadelede hakem Halil Umut Meler'den ikinci sarı kartını gören Sosa, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Adem Büyük'ün, son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada ön direkte Okay Yokuşlu'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Barazite'nin sağdan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

55. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş'ın sağ çaprazda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Turgut Doğan Şahin'i çekerek düşüren Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Malatya ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 

Kaynak: AA

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